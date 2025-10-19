İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Çorum Halk Eğitim Merkezi, sanatseverleri renklerin büyülü dünyasına davet ediyor.

Kurum, görsel sanatlara ilgi duyan herkesin katılabileceği Pastel Boya Kursu açarak, hem hobi edinmek isteyenlere hem de sanat alanında kendini geliştirmeyi hedefleyenlere önemli bir fırsat sunuyor.

20 Ekim 2025 tarihinde başlayacak olan kurs, Çorum Halk Eğitim Merkezi binasında gerçekleştirilecek. Kurs kapsamında katılımcılara temel çizim tekniklerinden başlayarak, renk uyumu, pastel boya uygulama yöntemleri ve özgün eser oluşturma süreci öğretilecek.

Alanında uzman eğitmenler eşliğinde yürütülecek derslerde, katılımcılar hem teorik bilgiler edinecek hem de uygulamalı çalışmalarla kendi sanat yolculuklarına adım atacak.

Çorum Halk Eğitim Merkezi, kursun herkese açık olduğunu vurguladı. Resim yapma deneyimi olmayan vatandaşlar da temel tekniklerle sanata kolayca giriş yapabilecek. Kurum yetkilileri, “Pastel boya, öğrenmesi kolay ama ifade gücü yüksek bir sanat türüdür. Renklerin diliyle duygularını yansıtmak isteyen herkesi kursumuza bekliyoruz” mesajını paylaştı.

Pastel boya kursu; katılımcıların el becerilerini geliştirmeyi, renk algılarını güçlendirmeyi ve sanatsal ifade yönlerini ortaya çıkarmayı hedefliyor. Kurs sonunda başarılı katılımcılar, Halk Eğitim Merkezi tarafından verilen katılım belgesi ile sertifikalandırılacak. Ayrıca, kurs sürecinde yapılan çalışmalar yıl sonunda açılacak “Pastel Renklerle Hayat” sergisinde sanatseverlerle buluşacak.

Kursa katılmak isteyen vatandaşlar kayıtlarını e-yaygin.meb.gov.tr adresi üzerinden online olarak gerçekleştirebilecek. Kurum, kontenjanların sınırlı olduğunu hatırlatarak erken kayıt çağrısında bulundu.

Muhabir: SELDA FINDIK