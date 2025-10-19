Mehmet Dede Obruk Köyü 6. Geleneksel Köy Şenliği’nde ünlü sanatçılar sahne alarak, şenliğe katılanlara müzik ziyafeti sunacak.

Köy Muhtarı Ali Ekber Sever tarafından bu yıl 6.’ncısı düzenlenecek olan Mehmet Dede Obruk Köyü Geleneksel Köy Şenliği’nde Sanatçı Ercan Aygün, Nazlı Kalender, İbrahim Sarıca, Dinçer Şimşek, Hüseyin Uysal ve Ali Bektaş sahneye çıkarak şenliğe katılanlara müzik ziyafeti sunacak.

Köyde Harman Yeri’nde Çekilişler, kültürel ve sanatsal etkinliklerle dolu dolu geçecek 6. Geleneksel Mehmet Dede Obruk Köyü şenliği bugün (19 Ekim 2025 Pazar günü) gerçekleştirilecek.

Köy şenliğini düzenleyen Mehmet dede Obruk Köyü Muhtarı Ali Ekber Sever, şenliğe tüm Çorumluları davet etti.

Muhabir: Haber Merkezi