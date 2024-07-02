Merhum Milli Görüş Lideri Necmettin Erbakan’ın damadı olan Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz geçtiğimiz gün ilk olarak ilimiz Alaca İlçesi’ne geldi. Burada YRP İl Başkanı Nuri Kuşcu ve teşkilat mensuplarınca karşılanan Altınöz daha sonra ilçede esnaf ziyareti yaptı. YRP Alaca İlçe Başkanlığı binasının açılışını da yapan Mehmet Altınöz daha sonra Çorum’a geldi.

Çorum’da da Alaca’daki kazada yaralanan polisleri hastanede ziyaret eden Mehmet Altınöz daha sonra ise YRP İl Başkanlığı tarafından düzenlenen İl Divan Toplantısı’na katıldı. Turgut Özal İş Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıya YRP Genel Başkan Yardımcısı Kocaeli Milletvekili hemşehrimiz Mehmet Aşıla ile YRP Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı İç Anadolu Bölge Başkanı Yakup Taş, İl Başkanı Nuri Kuşcu, Çorum Belediye Başkan Adayı Av. Yaşar Anaç, ilçe başkanları ve teşkilat mensupları da katıldı.

Toplantının açılışında Kuşcu ile Aşıla birer konuşma yaparak gündeme değindi. Daha sonra kürsüye gelen Mehmet Altınöz, 31 Mart seçimlerinden sonra ülkede çok şeyin değiştiğini, YRP olarak 2028 seçimlerine iddialı olarak hazırlandıklarını ve sandıkları patlatacaklarını vurguladı.

Türkiye’nin yangın yerine döndüğünü, milletimizin Erbakan’ı mumla aradığını, “önce ahlak ve maneviyat” diyerek önümüzdeki seçimlere hazırlandıklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından partiye yeni katılan üyelere rozet takılırken, en çok üye yapan ilçe başkanlarına da plaket verildi. Ayrıca Milletvekili Aşıla da partiye hizmetlerinden dolayı İl Kadın Kolları Başkanı olan eşi Zeynep Aşıla’ya plaket takdim etti.



Editör: RIFAT KARA