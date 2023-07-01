Geçen yıldan bu zamana kadar 377 derneğin kapatıldığı Samsun, 1797 faal dernek ile hala Karadeniz Bölgesi’nin en çok derneği bulunan ili konumunda bulunuyor.

Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye’de 101 bin 455’i faal, toplam 311 bin 769 dernek bulunuyor. Bu derneklerin büyük bir bölümü Samsun’da bulunurken, Samsun ayrıca Karadeniz Bölgesi’nde yer alan 18 il arasında en çok faal dernek bulunduran il olarak da dikkat çekiyor.

Karadeniz Bölgesi’nde Samsun’u bin 797 faal dernek sayısı ile birinci sırada yer alırken; Amasya’da 364, Bartın’da 316, Artvin’de 345, Bayburt’ta 154, Bolu’da 574, Çorum’da 545, Düzce’de 764, Giresun’da 568, Gümüşhane’de 242, Karabük’te 682, Kastamonu’da 546, Ordu’da 956, Rize’de 616, Sinop’ta 343, Tokat’ta 540, Trabzon’da bin 465 ve Zonguldak’ta ise 901 adet faal dernek bulunuyor.

Bölgedeki 18 il arasında en çok faal dernek bulunduran ilk 3 il Samsun ( bin 797), Trabzon (bin 465) ve Ordu (956) şeklinde sıralandı.