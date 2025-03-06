Arslanköy, Çalyayla, Dereköy, Dut, Erdek, Eskice, Gökdere, Güvenli, Hacıbey, Karabayır, Karacaören, Karahisar, Kayı, Kazıklıkaya, Kertme, Kınık, Kırkdilim, Kızılpınar, Kireçocağı, Konaklı, Kuruçay, Kuşsararay, Küçükdüvenci, Küçük Gülücek, Mollahasan, Palabıyık, Sarılık, Sarmaşa, Soğuksu, Şekerbey, Tolamehmet, Tozluburun, Türkayşe, Ülkenpınarı, Üyük ve Yakuparpa köylerindeki 112 adet hazine arazisi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile satılacak.

SATIŞ İHALESİ 11-12-13-14 MART'TA

Muhammen bedelleri 2 bin 700 lira ile 3 milyon 400 bin lira arasında değişen araziler, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından 11-12-13-14 Mart tarihlerinde Mimar Sinan Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda satışa sunulacak.