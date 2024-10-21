Çorum Fırıncılar Odası’nın aldığı karar gereği şehrimizde pazar günleri ekmek çıkmazken, Zabıta Müdürlüğü ekipleri cumartesi günü çıkan ekmeklerle ilgili gramaj denetimini sürdürüyor. Denetim sırasında fırınların hijyen standartları ve ekmeklerin gramajları titizlikle inceleniyor.

Yapılan denetimlerle ilgili açıklama yapan Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan halk sağlığını korumak ve haksız rekabeti önlem amacıyla yapılan denetimlerin devam edeceği bildirildi. Candan “Çorum’da pazar günü ekmek üretilmemesi nedeniyle fırınlar Cumartesi günleri 300 ve 400 gram ekmek üretimi yapıyordu. Alınan kararla ekmek gramajına standart getirilerek 300 gram ve 400 gram ekmek üretimine son verilmişti. Bu standarda uyumayan fırınlara yönelik denetim faaliyetlerimizi aralıksız sürdürdük. 4 Mayıs tarihinden bu zamana kadar 547 denetim gerçekleştirdik.” dedi.

Editör: Haber Merkezi