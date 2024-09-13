Konuyla ilgili İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; yüksek yerlerde çalışmak zorunda kalan (çatı onarımı, ağaç budama, ceviz dökme, meyve toplama vb.) vatandaşların gerekli tedbirleri almaması sonucu son 5 yılda 834 yüksekten düşme olayının meydana geldiği ve bu olaylarda 24 vatandaşın hayatını kaybettiği vurgulandı.

Bu kazalarda 810 kişinin ise yaralandığı dile getirilen açıklamada: “Yüksekten düşme olaylarının genellikle Eylül ve Ekim aylarında, olayların çoğunlukla meyve ve ceviz hasadı esnasında meydana geldiği tespit edilmiştir. Vatandaşlarımızın yüksek yerlerde ve özellikle ceviz hasadı esnasında emniyet kemeri kullanması, meydana gelebilecek yaralanma, sakat kalma veya ölümle sonuçlanabilecek olayların önlenmesine katkı sağlayacaktır” görüşüne yer verildi.

Editör: Haber Merkezi