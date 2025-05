Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Konya'nın Kulu ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 18,73 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi, sarsıntı Ankara başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

Konya AFAD İl Müdürü Ali İhsan Körpeş, AA muhabirine, şu ana kadar kendilerine ulaşan olumsuz bir durum olmadığını belirterek, "Saha çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremin ardından AFAD ve ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha taramalarına başladığını ve an itibarıyla olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Konya Kulu'da 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Deprem Çankırı'da da hissedildi

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem, Çankırı'da da hissedildi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan geçmiş olsun mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde hissedilen depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: "Konya Kulu'da meydana gelen ve başta Ankara olmak üzere çevre illerde hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin."

