Şapinuva Yerel Eylem Grubu, Ortaköy ilçesindeki kadın kooperatifinin kuruluş çalışmalarına hız kazandırmak amacıyla önemli bir adım attı. Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanında yürütülen IPARD Programı kapsamındaki Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması (LEADER) tedbiri çerçevesinde gerçekleştirilen bu adım, kadın kooperatiflerinin kurulması, güçlendirilmesi ve sürdürülebilirliklerinin sağlanması konularında destek sağlamayı hedefliyor.

Şapinuva Yerel Eylem Grubu, Ortaköy Kadın Kooperatifi üyeleri ile birlikte Sungurlu SEVGİSUN Kadın Kooperatifine bir teknik gezi düzenledi. Bu gezinin amacı, kadın kooperatiflerinin kurumsal kapasitelerini geliştirmek, görünürlüklerini artırmak ve kadınların kooperatifler aracılığıyla ekonomik ve sosyal hayata etkin katılımını sağlamak olarak belirlendi.

Geziye ilişkin bir açıklamada bulunan Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Şapinuva Kadeş Derneği Yerel Eylem Grubu olarak Ortaköy ilçesindeki kadın kooperatifinin üyeleriyle birlikte Sungurlu ilçesinde faaliyet gösteren SEVGİSUN Kadın Kooperatifini ziyaret ettiklerini belirtti. Kooperatif Başkanı Havva Özata ve ortaklarıyla yapılan görüşmelerde, kooperatifin faaliyetleri hakkında detaylı bilgi edinildi.

Başkan İsbir, gezinin ardından üretici kadınların ev yapımı yiyecek ve el işi ürünlerinin üretildiği ve satıldığı üretim merkezinin gezildiğini, kooperatif ortaklarıyla işletmeciliğin avantajları ve dezavantajları konusunda bilgi alışverişinde bulunulduğunu ifade etti. Ayrıca, Ortaköy ilçesindeki kadınlara yönelik çeşitli konularda eğitim faaliyetlerinin devam edeceğini duyurdu.

Bu teknik gezi, Ortaköy Kadın Kooperatifi’nin başarılı bir şekilde kurulması ve geliştirilmesi adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Editör: KEMAL YOLYAPAR