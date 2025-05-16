Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın katılımıyla geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen 8. Olağan İl Kongresi’nde İl Başkanlığı’na seçilen Şuayb Sarı ve yeni yönetim kurulu üyeleri bugün (16 Mayıs 2025 Cuma günü) mazbatalarını alacak.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Saadet İl Başkanı Şuayb Sarı, bugün saat 14.00'de yeni yönetim olarak İl Seçim Kurulu’na giderek mazbata alacaklarını söyledi. Sarı ayrıca yeni Merkez İlçe Başkanı Osman Savurgan ve yönetiminin de bugün Seçim Kurulu'ndan mazbatalarını teslim alacaklarını belirterek, Millî Görüş davasına gönül vermiş tüm Saadet Partilileri mazbata törenine davet etti.

Editör: Haber Merkezi