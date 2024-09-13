İl Müdürü Hayrullah Göktekin, denetimlerle ilgili yaptığı açıklamada, “Vatandaşlarımızın güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak ve olası gıda kaynaklı salgınların önüne geçmek amacıyla, Bakanlığımızın belirlediği kriterler doğrultusunda denetimlerimizi titizlikle sürdürüyoruz. Özellikle hızlı gıda tüketim yerlerinde oluşabilecek risklerin bertaraf edilmesi ve kamu sağlığının korunması için bu tür denetimler büyük önem taşımaktadır. Denetimlerimiz sırasında hijyen kuralları, ürünlerin saklama koşulları ve satış noktalarındaki genel gıda güvenliği standartlarına uyum denetlenmektedir. Ekiplerimiz, vatandaşlarımızın sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamak için büyük bir özveriyle çalışmaktadır” dedi.

Göktekin, denetimlerin sadece AVM’lerle sınırlı kalmayacağını ve yıl boyunca Çorum genelinde gıda güvenliğini tehdit eden tüm işletmelere yönelik denetimlerin sürdürüleceğini belirterek, yapılan denetimlerle vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdalara ulaşmalarını temin etmek amacıyla çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini söyledi.

Editör: SELDA FINDIK