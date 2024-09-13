Çorum merkez ve ilçelerinde 05 Temmuz 2024 tarihinde meydana gelen aşırı yağış, sel ve dolu felaketi nedeni ile zarara uğrayan çiftçilere 20 Milyon TL ödenek çıkartıldığını vurgulayan AK Parti Çorum Millletvekili Oğuzhan Kaya; “Felaketten zarar gören çiftçilerimize verilmek üzere 20 milyon tutarındaki ödenek Çorum il tarım Müdürlüğüne gönderildi. Tarım sigortası olup olmamasına bakılmaksızın tüm çiftçilerimiz yararlanacak. Cumhurbaşkanımız ile görüşrerek alınan ödenek için teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Editör: HABER MERKEZİ