Çorum’da 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu kapsamında önemli bir toplantı gerçekleştirildi.

Arazi Takdir Komisyonu, Vali Ali Çalgan başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda bir araya geldi.

Toplantıda, 2026 yılı ve sonrasındaki dört 4 yıllık dönemde uygulanacak Emlak Vergisi matrahlarına esas olacak arazi değerlerinin belirlenmesi konusu ele alındı. Çorum ili ve ilçelerindeki arazilerin yeniden değerlemesiyle ilgili sürecin, ilgili kurumların katkısıyla yürütüleceği ifade edildi.

Toplantıya ilgili kamu kurum temsilcileri ve teknik uzmanlar da katılım sağladı.

Editör: Haber Merkezi