TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü Ölüm İstatistiklerinden “Çorum’un ölüm istatistikleri, 2022” konusunda bir basın bülteni hazırladı. Hazırlanan bültende Türkiye'de ölüm sayısının 2021 yılında 566 bin 485 iken 2022 yılında % 10,9 azalarak 504 bin 839 kişi olduğu, bu sayının Çorum’da ise 2021 yılında 4 bin 995 iken, 2022 yılında 4 bin 740’a gerilediği belirtildi.

En fazla ölüm 73 bin 751 ölüm ile İstanbul ilinde gerçekleşirken bu ili 32 bin 632 ölüm ile İzmir ve 30 bin 858 ölüm ile Ankara takip etti. Çorum 4 bin 740 ölüm ile Türkiye'de 32’inci sırada yer aldı. En az ölüm 524 ölüm ile Bayburt ilinde gerçekleşti.

ÇORUM’DA EN FAZLA ÖLÜM KALPTEN

Çorum’da 2022 yılında 2533'ü erkek, 2207'si kadın olmak üzere 4.740 kişi hayatını kaybederken, en fazla ölüm 1882 ölüm ile dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklandı.

Çorum’da iyi huylu ve kötü huylu tümörlerden 518, solunum sistemi hastalıklarından 639, sinir sistemi ve duyu organı hastalıklarından 102, beslenme ve metabolizmaya bağlı hastalıklardan 141, dışsal yaralanma ve zehirlenmeden 165, kovid 19’dan 44, diğer hastalıklarından 766 ve bilinmeyen nedenlerden 483 kişinin öldüğü belirtildi.