Çorum’a yapmış oldukları DSİ yatırımları hakkında açıklamalarda bulunan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Son 21 yılda Çorum’da inşa ettiğimiz 23 sulama tesisi ile 201 bin 170 dekar tarımsal araziyi sulamaya açtık" dedi.

Çorum’da refah düzeyinin artması için son 21 yılda; 124 adet tesis ile 19 milyar 6 milyon TL yatırım yaptıklarını vurgulayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, “Çorum’da son 21 yılda 14 baraj ve 3 gölet inşa ettik ve böylece 868 milyon metreküp su depolama hacmine ulaştık” şeklinde konuştu.



"3 BARAJDA İNŞAAT ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"

Çorumlu çiftçilerin tarımsal arazilerini büyük bir emek ve özveri ile değerlendirdiklerini vurgulayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, “Çorum’un su kaynaklarını değerlendirmek için yeni barajlar inşa ediyoruz. Şu anda 3 barajın yapım çalışmaları devam ediyor. Bu barajların tamamlanması ile 34 bin 870 dekar tarımsal araziyi daha sulama suyuna kavuşturmayı hedefliyoruz. Ayrıca; Çorum’da taşkın riskini azaltmak için son 21 yılda tamamlanan 71 adet taşkın koruma tesisi ile Çorum şehir merkezi, 68 adet yerleşim yeri ve 660 dekar arazinin taşkın kontrolü sağlanmıştır. 9 adet taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmaları devam etmektedir. Hayata geçirdiğimiz taşkın koruma tesisleri ile taşkın riskini azaltıyor, vatandaşlarımızı ve toprağımızı güvence altına alıyoruz” diye konuştu.

Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri kapsamında Çorum’da 1 adet işin tamamlanarak toplam 286 bin dekar alanda arazi toplulaştırma tescili yapıldığına dikkat çeken Genel Müdür Mehmet Akif Balta, “Çorum’da 17 adet yerleşim birimi, arazi toplulaştırmasından faydalanmaktadır. Toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile toprağımız daha kıymetli ve daha verimli olmaktadır.” dedi.



"ÇORUM TARIMINI BEREKETLENDİREN SU

TÜRKİYE’NİN ENERJİSİNE GÜÇ OLDU"

Çorum’da son 21 yılda 5 adet hidroelektrik enerji (HES) tesisi işletmeye alınarak yıllık 1,243,46 GWh enerji üretimi sağlandığını ifade eden Genel Müdür Mehmet Akif Balta, “Kurulu gücü 364,34 MW olan bu tesisler sayesinde milli ekonomimize, yalnızca enerji alanında yıllık 3 milyar 279 milyon 60 bin TL katkı sunuyoruz. Şu an planlama ve projelendirme safhasında olan 4 adet HES ile de ülkemizin enerjisine güç verecek olmaktan heyecan duyuyoruz. 31 Aralık 2023 tarihi itibariyle yaklaşık 364 bin 340 hanenin enerji ihtiyacını Çorum’da kurulu HES’lerle karşılıyoruz” ifadelerini kullandı.