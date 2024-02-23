Çöphüseyinoğlu beraberinde Milletvekili Mehmet Tahtasız, İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, İl Genel ve Belediye Meclis üyesi adayları ile birlikte Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, İl Jandarma Komutanı Kd. Albay Nail Çetinkaya ve Emniyet Müdürü Arif Pehlivan’ı ziyaret ederek, bir süre görüştüler.



Seçim güvenliği başta olmak üzere, Çorum’un asayiş olaylarının da masaya yatırıldığı ziyaretlerde konuşan CHP Belediye Başkan Adayı Mimar H. Levent Çöphüseyinoğlu, son yıllarda artan asayiş olaylarının önlenmesinde emeği geçen başta Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı olmak üzere İl Jandarma Komutanı Kd. Albay Nail Çetinkaya ve Emniyet Müdürü Arif Pehlivan’a ayrı ayrı teşekkür etti.

Çorum’da görev yapan tüm emniyet teşkilatı mensuplarına da görevlerinde başarı ve kolaylıklar dileyen Çöphüseyinoğlu, “Şehrimizde huzur içinde uyuyorsak bunu tüm emniyet ve jandarma teşkilatımıza borçluyuz” dedi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Vali Dağlı, , İl Jandarma Komutanı Çetinkaya ve Emniyet Müdürü Pehlivan ise, CHP Adayına çıktığı hizmet yarışında başarı dilediler.