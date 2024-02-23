“Çorum’da artık değişim zaman geldi”

CHP Adayı Çöphüseyinoğlu, Ulukavak Mahallesi’nin can damarı olan Yazıçarşı esnafından destek isterken, Çöphüseyinoğlu’nun bu talebi Cemibey ve Osmancık Caddesi’nden sonra Yazıçarşı esnafından da karşılık gördü. Yazıçarşı esnafı sanki Çöphüseyinoğlu’nu yıllardan beri tanıyormuşçasına bağrına basarak, “Çorum’da artık değişim zamanı geldi” dediler.

Ziyaret ettiği kasap, berber, lokanta, manav, market, şarküteri, emlakçı, çay ocağı ve tur şirketlerinden ayrıca yolda rastladığı vatandaşlardan destek sözü alan CHP Adayı Çöphüseyinoğlu’nun Yazıçarşı esnafının kendisine gösterdiği ilgiden dolayı oldukça memnun kaldığı gözlendi.

Lokantalarda yemek yiyen, çay ocaklarında ise vakit geçiren vatandaşlara kendisini tanıtan Çöphüseyinoğlu, kendisine ikram edilen çayları ve yiyecekleri de geri çevirmedi.



Esnaf ve vatandaşların dertleriyle dertlenen, yerel yönetimlerden taleplerini dinleyen Çöphüseyinoğlu, Çorum’u halkçı belediye ile buluşturmaya az bir zaman kaldığını söyledi.

31 Mart akşamı bu şehirde çok şeylerin değişeceğini ve Çorum’un sosyal belediyecilikte de çığır açacağını dile getiren CHP Adayı Çöphüseyinoğlu, sosyal destek kart ödemelerini 5 bin liraya çıkaracaklarını ve bunun da özellikle yerel esnafa yansımasının daha fazla olacağını kaydetti.



Çöphüseyinoğlu ayrıca Ulukavak Mahallesi Muhtarı Hanefi Özdemir’i de ziyaret ederek, mahallenin sorunları hakkında bilgi almayı ihmal etmedi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Muhtar Özdemir, CHP Adayı Çöphüseyinoğlu’na çıktığı bu hizmet yarışında başarılar diledi.

CHP Belediye Başkan Adayı H. Levent Çöphüseyinoğlu ziyaretlerde ise İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, İl Genel ve Belediye Meclis üyesi adayları, önceki dönem İl ve Merkez ilçe yöneticileri ile çok sayıda partili eşlik etti.