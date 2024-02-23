Çöphüseyinoğlu beraberinde Milletvekili Mehmet Tahtasız, İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, İl Genel ve Belediye Meclis üyesi adayları ile birlikte Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıcal’ı makamında ziyaret ederek, Çorum iş dünyasının yerel yönetimlerden beklentilerini ve sorunlarını görüştü.



TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıcal tarafından sıcak ilgiyle karşılanan CHP Belediye Başkan Adayı Mimar H. Levent Çöphüseyinoğlu ve beraberindekiler, Başaranhıncal’dan şehrimizin ekonomisine ve istihdamına katkı sunan işletmelerin son durumları hakkında bilgi aldılar.

Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal’a yerel yönetimlerden beklentilerini soran Çöphüseyinoğlu, Belediye Başkanı seçilmesi halinde Çorum’u hep birlikte yöneteceklerini belirterek, ayrıca 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimler için destek istedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıcal ise, Çöphüseyinoğlu ve beraberindekilere nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, CHP Adayına çıktığı hizmet yarışında başarılar diledi.