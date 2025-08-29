Hemşehrimiz Mehmet Karaaslan’ın İstanbul Pendik Güzelyalı Mahallesi’ndeki inşaat-emlak-turizm işyerinin açılışına Çorum Dernekler Federasyonu Başkanı Dursun Ünlü, Çorumlular Federasyonu Başkanı Ercan Koşar, Pendik Çorumlular Federasyonu Başkanı Ercan Göbel ve Mecitözü Federasyonu İstanbul İl Başkanı Hüseyin Akmaz başta olmak üzere çok sayıda Çorumlu katıldı.

Çorumluların buluşmasına dönüşen açılışta, Çorumluların birlik ve beraberliği, dayanışması adına federasyonların çatısı altında yürüyüşe devam etme kararlılığı bir kez daha teyit edildi.