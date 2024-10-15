Alınan bilgiye göre Bayat ilçe merkezi Yeni Mahalle’de ikamet eden Hanife D.K.’yı kontrol etmeye gelen ailesi çocuğun hareketsiz yattığını farkedince 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri incelemesinin ardından 2 yaşındaki Hanife D.K.’nın cenazesi otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Konu ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK