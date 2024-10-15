Alınan bilgiye göre Irak uyruklu Mohammed Saleh Mohammed (47), Buharaevler Mahallesi Dr. İlhan Gürel Caddesi’nde bir villanın inşaatında çalıştığı sırada kullandığı spiral makinesinin ucunun patlayarak başına saplanması sonucu ağır yaralandı.

İşçinin yaralandığını gören arkadaşı 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kentte bulunan bir özel hastaneye kaldırılan Mohammed, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Mohammed’in cenazesi otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK