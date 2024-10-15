Çorum 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, boşandığı eşi Zehra Gümüş'ü (44) 16 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü için tutuklu yargılanan sanık Arif Ergin (49), çocukları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada mütalaasını tekrar eden savcı, sanığın "Boşandığı eşi kasten öldürme, kadına karşı kasten öldürme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

Sanık Arif Ergin, duruşmada yaptığı savunmasında, eski eşinin çeşitli sağlık sorunlarını ileri sürerek boşanmak istediğini, ancak evlilik sürecinde de başka biriyle ilişkisinin olduğunu öğrendiğini, olay günü de yanında başka bir erkekle gördüğü için öldürdüğünü söyledi.

Olaydan dolayı pişman olduğunu belirten Ergin, "Yalan hastalıklarla, söylentilerle bu duruma geldim. Eşimin başka biriyle ilişkisi olduğunu çocuklarım da biliyor. Çocuklarımı bu duruma düşürdüğüm için çok üzgünüm. Olaydan ötürü pişmanım." dedi.

Sanık avukatı ise müvekkilinin, olay sırasında Zehra Gümüş'e "Beni bu adam için mi boşadın?" diye sorduktan sonra aralarında tartışma çıktığını ve cinayetin işlendiğini anlattı.

Zehra Gümüş'ün boşanmadan önce eşini aldattığının, boşanmadan sonra ortaya çıktığını savunan avukat, "Arif Ergin, olay günü eski eşinin bindiği arabanın arkasında 'Biz bitti demeden bitmez' şeklindeki yazıyı görüyor. Bu yazı aynı zamanda eski eşinin whatsapp durumunda da yaklaşık 1 yıldır yazılı duruyor. Burada evliyken aldatıldığını anlayan müvekkilim, üzücü olayı gerçekleştiriyor. Dolayısıyla Zehra Gümüş'ün evlilikte sadakat hükümlerini yerine getirmediği sabittir. Bu nedenle müvekkilimin haksız tahrik indirimi hükümlerinden yararlanmasını talep ediyorum." diye konuştu.

Sanığın kızları Yaren ve Selcan Ergin ise babalarından şikayetçi olduklarını belirterek, en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Yaren ve Selcan'ın avukatları ise Arif Ergin'in daha önce de aldatma iddiasıyla Zehra Gümüş'ü darbettiğinin adli kayıtlardan anlaşıldığını, dolayısıyla boşanma öncesi sadakat yükümlülükleriyle ilgili iddiaların yersiz olduğunu belirterek, haksız tahrik indirimi uygulamasına yer olmadığını ifade etti.

Sanık Arif Ergin'e "Boşandığı eşi kasten öldürme, kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkeme heyeti, sanığa haksız tahrik indirimi uygulanmamasına hükmetti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Geçen yıl 28 Eylül'de Gazi Caddesi'nde Arif Ergin, 2 ay önce boşanıp, cadde ortasında tartıştığı Zehra Gümüş'ü, yanında taşıdığı bıçakla 16 yerinden yaraladı. Yaralı kadın, caddedeki bir mağazaya sığındı. Sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Gümüş, kurtarılamadı.