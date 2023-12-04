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İl Genel Meclisi’nin Aralık ayı ilk toplantısında Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu tarafından hazırlanan rapor ele alındı. Geçtiğimiz ay komisyona havale edilen “İlimiz genelinde engelliler için hizmet veren Rehabilitasyon Merkezleri yeterli midir? Fiziksel şartları ne durumdadır? Kimler yararlanabilmektedir? Şartları nelerdir? Devlet desteği ne orandadır? Sınıflar kaçar kişiliktir? Servisleri var mı? Aileler ve rehabilitasyon arsındaki karşılıklı istek ve talepler nelerdir? Karşılaşılan sorunlar var mı? İlimiz genelinde kaç öğrenci ve öğretmen eğitim öğretim yapmaktadır? Rehabilitasyon olmayan ilçelerimizdeki bu eksiklikler nasıl ve ne şekilde giderilmektedir?” konulu önerge ile ilgili hazırlanan raporu Dursun Kaya üyelerin bilgisine sundu.

İlimiz merkezinde aktif 13 eğitim ve rehabilitasyon merkezi olduğunu, 2 kurumun da açılış için dosyalarını teslim ettiğini belirten Kaya, Alaca, Bayat, İskilip, Osmancık ve Sungurlu’da da birer tane aktif eğitim veren rehabilitasyon merkezi olduğunu kaydetti.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ve Standartlar Yönergesi kapsamında fiziki şartları sağlayan kurumlara ruhsat verildiğini, engellilerin Rehberlik Araştırma Merkezi’nden alacakları rapora göre eğitim seviyelerine göre bu merkezlere gidebildiğini, bir saatlik bireysel eğitim ücretinin 432.71 TL, grup eğitim ücretinin ise 242.28 TL olduğunu söyleyen Kaya, ilimizdeki toplam 18 özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde 2 bin 519 bireyin eğitim gördüğünü ve bunlara görevli öğretmen ve diğer personel olmak üzere 314 kişinin hizmet verdiğini dile getirdi. Dursun Kaya ayrıca bu kişilere ücretsiz servis imkanı sağlandığını da sözlerine ekledi.