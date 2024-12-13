Vali Ali Çalgan, Valilik Toplantı Salonu’nda düzenlediği basın toplantısında emniyet ve jandarma birimlerince kasım ayında 6 bin 256 devriye faaliyeti, 528 sabit-seyir halinde umuma açık yerlerde uygulama ve 131 geniş katılımlı huzur uygulaması gerçekleştirildiğini bildirdi.

193 bin 723 kişinin GBT kaydının kontrol edildiğini ve haklarında yakalama kararı bulunan 374 kişinin yakalandığını dile getiren Çalgan, aynı dönemde meydana gelen bin 633 asayiş olayının yüzde 92’sinin aydınlatıldığını vurguladı.

Çalgan, internet üzerinden gerçekleştirilen yasa dışı faaliyetlere karşı siber suçlarla mücadeleye de devam edildiğini vurguladı. Kasım ayında, yasa dışı bahis oynatılan 80 site ve müstehcen içerik barındıran 101 siteye erişim engeli geldiğini belirten Çalgan, ayrıca oltalama (phishing) saldırıları sonucu 77 web sitesi üzerinden yapılan dolandırıcılık faaliyetlerinin de önlendiğini dile getirdi.

117 SOSYAL MEDYA HESABI HAKKINDA İŞLEM

Ayrıca suç teşkil edebileceği değerlendirilen toplam 117 sosyal medya hesabı ve 20 internet sitesi hakkında işlem yapıldığını aktaran Çalgan, hesaplarının kapatılması yönünde ilgili birimlere bildirimde bulunulduğunu, bilişim suçlarından aranan 8 şahısın da yakalanarak adli makamlara teslim edildiğini bildirdi.

DOLANDIRICILARA KARŞI UYARDI

SİBERAY projesi kapsamında; güvenli internet, güvenli sosyal medya kullanımı ve yasadışı bahis konuları hakkında bin 387 kişiye bilgilendirme çalışması yapıldığını aktaran Çalgan, vatandaşları uyararak, “Öncelikle hemşehrilerimizi internet, telefon ve sosyal medya üzerinden yapılan dolandırıcılığa karşı daha fazla duyarlı/daha fazla dikkatli olmaya davet ediyorum.” dedi.