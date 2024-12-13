Çeşitli ziyaretlerde bulunmak amacıyla Ankara’ya giden Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, Federasyon Genel Başkanı Mehmet Yiğiner ile de görüştü. Genel Başkan Yiğiner’e şoför ve nakliyeci esnafının karşılaştığı bazı sorunları aktaran Tahsin Şahin, Çorum özelinde de odanın faaliyetleri ve esnafın genel durumu hakkında bilgiler verdi.

Son derece verimli geçen görüşmede Genel Başkan Mehmet Yiğiner, Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası’nın çok aktif ve örnek odalardan biri olduğunu belirterek, Başkan Tahsin Şahin ve oda yönetimini tebrik etti ve çalışmalarında başarılar diledi.

Diğer il ve ilçelerden gelen oda başkanları ve yöneticilerin de yer aldığı ziyarette, Oda başkanı Tahsin Şahin, günün anısına genel başkan Mehmet Yiğiner’e bir de üzerinde “Bismillahirrahmanirrahim” yazılı Türk Bayrağı figürlü tablo hediye etti.

Editör: İHA AJANS