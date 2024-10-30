Program kapsamında; Çorum merkeze 78, Alaca’ya 10, Bayat’a 8, Boğazkale'ye 1, Dodurga'ya 1, İskilip’e 10, Kargı'ya 2, Mecitözü'ne 1, Laçin'e 1, Oğuzlar'a 1, Ortaköy'e 1, Uğurludağ'a 1, Osmancık’a 10, Sungurlu’ya 10 olmak üzere toplam 136 personel alınacak.

İŞKUR’dan yapılan açıklamaya göre; İŞKUR’dan yapılan açıklamaya göre; 1 Temmuz 2024 tarihinde işe başlayacak program 31 Aralık 2024 tarihinde sonlandırılacak.

BAŞVURULAR YARIN BAŞLIYOR

Başvurular 31 Ekim – 4 Kasım tarihleri arasında alınacak olup katılımcılar, geçerli başvurular arasından ikamet durumlarına göre İl Müftülüğü tarafından yapılacak liste yöntemi ile belirlenecek.

Program, 11 Kasım – 08 Aralık tarihleri arasında (ilk 4 hafta) haftada 5 gün ve sonraki haftalarda haftada 3 gün olarak uygulanacak olup çalışma günleri İl Müftülüğü tarafından belirlenecektir. Katılımcılara İŞKUR tarafından, program kapsamında çalıştıkları her gün için günlük net 666,75-TL olacak şekilde cep harçlığı ödenecek.

Programa başvuru ve katılım şartları şu şekilde:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmak,

18 yaşını tamamlayarak 19 yaşından gün almış olmak,

Yaşlılık (emekli) ve malullük aylığı almamak (iş göremezlik veya ölüm aylığı alanlar programdan faydalanabilir),

Başvuru tarihinden ve katılımcı olarak seçildiği takdirde başlama tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesi kapsamında sigortalı olmamak,

Son bir yılda yüklenici kurumun, bağlı veya yan kuruluşunun çalışanı olmamak (belirtilen süre içinde İl Müftülüğü TYP’sinde çalışmış olup son bir ayda sigortalı olmayanların başvuru ve katılımında engel yoktur),

Programa başvuru, başlangıç ve program devamı süresince 5510 sayılı Kanunun 5’inci maddesi (kısa vadeli sigorta) kapsamında sigortalı olmamak.

Başvuru tarihindeki Adres Kayıt Sistemine (AKS) göre aynı adreste ikamet edenlerin belirlenen son aya ait aylık toplam kazançlarının, bir aylık net asgari ücretin iki katını aşmaması (Yurtlar ve sığınma evleri, vb. toplu yaşam alanlarında ikamet edenler için bu şart aranmaz),

Başvuru tarihi itibarıyla aktif işgücü programlarından ve işsizlik sigortasından faydalanmamak (işsizlik ödeneği haketmemiş ve almıyor olmak),

Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.