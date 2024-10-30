Alınan bilgiye göre, H.T. isimli kadın, Çorum'da faaliyet gösteren bir güzellik merkezine bölgesel vücut inceltme işlemi için gitti. Firma yetkilileri, bu işlemi yaptıranlara 10 bin TL karşılığında yüz gençleştirme kampanyası hediye ettiklerini söyledi.

42 BİN LİRAYA KREM SATMAK İSTEDİLER

Her iki işlem için firmaya 20 bin TL ücret ödeyen H.T'nin yüz gençleştirme işlemi sırasında yüzünde ciddi derece yanıklar oluştu. Kadının tepkisi üzerine firma yetkilileri, işlemin yarım bırakılamayacağını belirterek, bu kez de 42 bin lira tutarındaki kremin alınması gerektiğini söylediler.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yüzünde oluşan yanıklar nedeniyle büyük acı yaşayan kadın, yakınlarının güzellik merkezine gelmesinden sonra Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 6 gün boyunca yanık tedavi gören kadın, savcılığa giderek firma hakkında suç duyurusunda bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.