Çorum’da 112 ihbarlarının yüzde 46’sı asılsız çıktı

Öte yandan Türkiye’de çağrı yönlendirici ortalama reaksiyon süresi 2,99 saniye olarak açıklanırken, Çorum çağrı yönlendirici ortalama reaksiyon süresinin ise 1,68 saniye olduğu belirtildi.

Yapılan açıklamada 112 Çağrı Merkezi’nin 2024 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak da şu bilgilere yer verildi:

“2024 yılında 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğümüzce, tüm acil çağrı numaralarının birleştirildiği “Tek Acil” çağrı numarası olan 112’nin farkındalığının artırılmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; asılsız ve gereksiz aramalar konusunda vatandaşlarımız basın ve sosyal medya aracılığı ile bilgilendirildi. Hangi durumlarda 112’nin aranması gerektiği yönünde 13 okulda 1.462 öğrenciye ve kurumumuzu ziyaret eden 10 okuldan 390 öğrenciye yüz yüze 112 tanıtımı yapıldı.

Çorum 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğümüz ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında 2024 yılında imzaladığımız protokol kapsamında toplam 473 okulumuzda 89.738 öğrenciye, 18 Nisan 2024 tarihinde aynı saatte 112 Acil Çağrı Farkındalık Eğitimi verildi. Bu eğitim ile öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın acil durumlar karşısında ne yapacaklarını bilmesi ve okul-öğrenci-aile üçgeninde farkındalığın artırılması hedeflendi.

AB üye ülkelerinde her yıl 11 Şubat’ta kutlanan 112 günü, Türkiye’de de kutlanmaktadır. Çorum 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğümüzce 112 günü dolayısıyla, 10-11 Şubat 2024 tarihlerinde AHL Park AVM’de 112 Acil Çağrı Farkındalık Etkinlikleri düzenlenmiş, vatandaşlarımıza broşür, balon vb. tanıtım materyali dağıtılmış ve bilgilendirmeler yapıldı.

Sosyal medya hesaplarımızdan 112 ile ilgili tanıtım ve bilgilendirme paylaşımları yapılarak vatandaşlarımızda farkındalık oluşturma çalışmalarımız devam etmektedir. Tüm vatandaşlarımız, sosyal medya hesaplarımızı takip ederek, yapılan gönderileri paylaşarak 112 farkındalığını artırma çabamızda bizlere ve sevdiklerine destek olabilirler.

112 Acil Çağrı Merkezini gereksiz yere meşgul edenler hakkında, Kabahatler Kanunu’nun 42/A maddesi ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. maddesi gereğince 2024 yılında 18 adet idari para cezası uygulanmıştır.”