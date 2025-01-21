Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), 2024 yılına ait yolcu istatistiklerini açıkladı. Verilere göre, Çorumluların da kullandığı Merzifon Havalimanı’ndan geçen yıl 138.661 yolcu uçtu.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin (DHMİ) aktardığı bilgiye göre, 2024 yılının son ayı olan Aralık'ta Merzifon Havalimanı’nda 111 adet uçuş trafiği, yıl içerisinde ise toplam 1.105 uçuş trafiği gerçekleştirildi.

2024 yılında 138 bin 661 yolcuya taşıma hizmet verildi, ayrıca 1.231 ton yük taşıması yapıldı.

Editör: Haber Merkezi