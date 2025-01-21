Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın konut fiyatları ile ilgili verilerine dayanan araştırmaya göre, 2024 senesinde ev fiyatları yüzde 10,40 oranında reel düşüş gösterdi. Enflasyon üzerinde artarak kazanç sağlayan il sayısı ise 16 oldu.

İnşaat malzemelerinin yükselmesi, kredi faiz oranlarının tavan seviyede olması, 2024 senesinde konut piyasasında büyük bir durağanlık getirmişti.

Hem yeni projeler için devlet desteğinin gelmesi hem de banka faiz oranlarının düşmeye başlamasıyla hayat öpücüğü bulan sektörde iyileşmeler gözlemlenirken geçtiğimiz sene yalnızca 16 şehir konut reel kazanç sağladı.

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya gibi büyükşehirler listede yer almadı. TCMB’nin Konut Fiyat Endeksine verilerine göre açıkladığı konut fiyatları geçtiğimiz yıl nominal olarak yüzde 29,40 oranında artış yaşadı. Fakat enflasyon oranları dikkate alındığında Türkiye genelinde ortalama reel kayıp yüzde 10,40 olarak hesaplandı. Bu hesaba göre sadece 16 ilde konut reel kazanç sağladı.

İşte en çok kazandıran 16 il

2024 senesinde yalnızca 16 kentte ev fiyatlarında senelik yükseliş, enflasyonun da üzerinde yaşandı.

Reel manada alıcısında ve yatırımcısına para getiren söz konusu iller ve konut fiyatlarındaki artış oranları şu şekilde ortaya çıktı:

1-Bingöl: %67,34

2-Kilis: %62,57

3-Siirt: %58,16

4-Şırnak: %57,41

5-Çankırı: %55,16

6-Iğdır: %53,35

7-Elazığ: %51,75

8-Ordu: %51,46

9-Niğde: %50,97

10-Erzincan %50,96

11-Bitlis: %48,67

12-Kütahya: %46,88

13-Giresun 45,44

14-Kars %44,95

15-Erzurum %44,91

16-Van: %44,60