Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Aralık ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde 2024 Aralık ayında 212 bin 637 konut satıldı. Türkiye genelinde 2024 yılında 1 milyon 478 bin 25 konut satışı gerçekleşti.

Çorum’da 2024 Aralık ayında bin 177, 2024 yılında ise 8 bin 292 konut satıldı. TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Samsun’da 2024 yılı Aralık ayında 4.124, Tokat’ta 1.039, Amasya’da ise 864 konut satıldı.

EN FAZLA KONUT SATIŞI İSTANBUL’DA

Türkiye genelinde konut satışları 2024 yılında bir önceki yıla göre %20,6 oranında artarak 1 milyon 478 bin 25 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 239 bin 213 ile İstanbul, 134 bin 46 ile Ankara ve 80 bin 398 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 755 ile Ardahan, 958 ile Hakkâri ve 999 ile Bayburt olarak gerçekleşti.

YABANCILARA 2024 YILINDA 23 BİN 781 KONUT SATILDI

Yabancılara yapılan konut satışları 2024 yılında bir önceki yıla göre %32,1 oranında azalarak 23 bin 781 oldu. 2024 yılında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %1,6 olarak gerçekleşti. 2024 yılında yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 8 bin 416 ile İstanbul, 8 bin 223 ile Antalya ve 2 bin 112 ile Mersin oldu.

Editör: NURDAN AKBAŞ