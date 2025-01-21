Olay, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne de sefer yapan 9 A Akkent otobüsünde dün akşam saatlerinde meydana geldi.

19 AAH 243 plakalı otobüste iddialara göre, otobüs kart okuyucusunda sorun yaşanması nedeniyle bazı yolcular kredi kartıyla ödeme yapmak istedi, ancak cihazın çalışmadığı belirtildi.

Şoförün "Kart bozuk" demesi üzerine tartışma başladı. Sorunun birçok yolcunun karşısına çıkması ve şoförün otobüsü kenara çekip yolcuları indirmek istemesi gerginliği artırdı.

Otobüste tansiyon yükselirken, yolcular, şoförün üslubunu ve tutumunu eleştirdi. Otobüs şoförünün “Gidin nereye şikayet ederseniz edin” sözü yolcuları daha da kızdırdı.

ÇORUM HABER ihbar hattına ulaşan birbirinden farklı yolcular duruma tepki gösterirken bir yolcu şunları söyledi: “Şoför kız çocuğuna söylendi ve hakaret etti o kız da bana bağıramazsınız diye karşılık verdi şoför sinirlendi ve kız çocuğunun daha gideceği yere gelmeden oto sanayi karşı durağı hizasında kızı indirmeye çalıştı. Buna müsaade etmedik. Bu durumun dile getirilmesini istiyoruz.”

Yolcular, bu teknik aksaklıkların düzeltilmesi ve mağduriyetlerinin önlenmesi için yetkililerden çözüm bekliyor.