Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık tesislerinde, GSS kapsamındaki kişilerin 31 Aralık 2024 tarihine kadar prim borçlarını ödememiş olsalar bile ücretsiz tedavi olabilecekleri belirtiliyor.

Bu önemli adım, özellikle sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan sorunlara çözüm getiriyor ve milyonlarca vatandaşın sağlık ihtiyaçlarını karşılamasına olanak tanıyor.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından yapılmış olduğu açıklamada, Cumhurbaşkanı Kararı ile bu hakkın 31 Aralık 2024 tarihine kadar uzatıldığını duyurdu.

Ayrıca, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan yasa teklifi ile GSS prim borcu olanlara af sağlanması da planlanmakta.

Bu af, ödenmemiş GSS primleri, gecikme cezası ve zammından vazgeçilmesini öngörerek vatandaşlara maddi bir rahatlama sağlayacak.