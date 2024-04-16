Çorum’da 1 Mayıs’ın amacına uygun kitlesel ve coşkulu bir biçimde kutlanabilmesi için hazırlıklara başlanıldı.
DİSK, KESK ve Birleşik Kamu-İş öncülüğünde oluşturulan tertip komitesi tarafından yapılan açıklamada, “Her sene olduğu gibi bu sene de, emeğin taleplerini, demokrasiye, barışa ve özgürlüğe olan özlemimizi 1 Mayıs meydanlarında haykırmak istiyoruz” denildi.
Tertip komitesi tarafından 1 Mayıs mitingi için resmi başvurunun Çorum Valiliği’ne yapıldığının belirtildiği açıklamada, miting için saat 10.00’da Pirbaba Parkı önünde toplanılacağı ve buradan mitingin yapılacağı Saat Kulesi’ne yürüyüş yapılacağı bildirildi. 

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Editör: HABER MERKEZİ