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İskilip Belediye Başkanı ve İSİAD Başkanı Ali Sülük, İskilip Belediyesi'nde düzenlenen toplantıda, ilçeye OSB kurulması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

İlgili bakanlıklarla görüşmelerin devam ettiğini belirten Sülük, "OSB kurulması için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına sunduğumuz arazi, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından mera vasfından çıkarılmış olup, organize sanayi bölgesi olarak hazineye tescil işlemleri devam etmektedir." dedi.

Toplantıda, yönetim kurulu üyelerinin bundan sonraki sürece ilişkin görüş ve önerileri değerlendirildi.