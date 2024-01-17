Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından organize edilen Erkekler Süper Futbol Ligi’nin fikstürü açıklandı. C grubunun 1 maçı da Çorum’da oynanacak.

Edinilen bilgilere göre, C grubunda, Sincan İşitme Engelliler, Trabzon İşitme Engelliler ve Sivas İşitme Engelliler karşılaşacak. Gölcük ve Kırıkkale İşitme Engelliler ise ligden çekildi.

Ligde, Sincan İşitme Engelliler-Sivas İşitme Engelliler ile Sivas-Kırıkkale maçları Çorum’a verildi. Ancak, Kırıkkale İşitme Engellilerin ligden çekilmesi üzerine, 18 Şubat’taki Sivas-Kırıkkale maçı iptal oldu.

Çorum’da oynanacak tek maçta, Sincan İşitme Engelliler ile Sivas İşitme Engelliler, 28 Ocak Pazar günü karşılaşacak. Ulukavak mahallesindeki Nazmi Avluca Sahası’nda oynanacak maç saat 14.00’te başlayacak.