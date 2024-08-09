Keresteciler Sitesi’nde çıkan yangında bir atölye tamamen yandı.

Çorum Marangozlar Odası Başkanı Yücel Şahin’e ait atölyede çıkan yangın, Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınırken, büyük hasar gören atölyede makinalar da kullanılamaz hale geldi.

CHP Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar ve Belediye Meclis Üyesi Tuncay Yılmaz, yangının ardından Yücel Şahin’e geçmiş olsun ziyaretinde bulunarak olay yerinde inceleme yaptı.

YENİ VE MODERN BİR SİTE GEREKLİ

Merkez İlçe Başkanı Taşar, Çorum’a modern bir keresteciler sitesi kurulması, tüm kerestecilerin bu sitede faaliyet göstermesinin sağlanması ve yangın gibi olaylara karşı gereken tüm tedbirlerin alınması gerektiğini belirterek, “Mevcut keresteciler sitesinde sık sık yangın olayları meydana gelmekte. Esnafımızın emeği, ekmek teknesi maalesef çıkan yangınlarla kül oluyor. Bu durum yeni ve modern bir site ihtiyacını gündeme getiriyor. Belediyeyi bu konuda çalışma yapmaya davet ediyoruz” dedi.

İnceleme sırasında Oto Tamirciler, Makine Kurulum ve Onarımcıları, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Uzun ile Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Özkan Şanal da bulundu.