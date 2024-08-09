Çepni Mahallesi Necmeddin Erbakan Caddesi üzerinde bulunan Yücel Şahin’e ait kereste fabrikasından dumanların yükseldiğini görenler 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Çorum Belediyesi İtfaiye ekiplerinin çalışması ile kontrol altına alınan yangının ardından soğutma çalışmaları başladı.

Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen ve rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüyen yangında fabrika binası tamamen yanarken, içeride bulunan makinalar kullanılmaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışma başlatılırken, zararın 5 milyon lira civarında olduğu tahmin ediliyor.