Alınan bilgiye göre Bahçelievler Mahallesi eski devlet hastanesi inşaatında çalışan işçi Soner Arslan (38), hastane önüne yapılan ek binanın inşaatından düşerek ağır yaralandı.

Arslan'ın düştüğünü gören diğer çalışanların ihbarı üzerine inşaat alanına polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edilen Arslan kaldırıldığı özel hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Arslan’ın cenazesi otopsi işlemleri için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK