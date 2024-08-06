Alınan bilgiye göre S.O., Kale Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi’nde bulunan ikametine çağırdı.

İkamette bulunan K.Ü., İ.G., Ö.A., Y.Z. ve M.K. darp ettikleri V.D.’nin silahla tehdit yolu ile 30 bin lirasını gasp ettiler.

İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 3’ü adli kontrol ile serbest kalırken, K.Ü., Y.Z. ve Ö.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.