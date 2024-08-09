Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından görevlendirilen Çorum Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu, 16-27 Ağustos 2024 tarihleri arasında Macaristan'ın Mohaç kasabasında düzenlenecek olan 27. Uluslararası Halk Dansları Festivali’ne katılacak.

Konu hakkında bilgi veren Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Çorum İl Temsilcisi Mehmet Aşgın ve Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Çorum Merkez Hakem Kurulu Başkanı Fatih Sultan Cengizhan Arar, “Dünyada ve özellikle Avrupa’da düzenlenen festivaller halk danslarının olimpiyatları olarak görülmektedir. Ülkemizin ve illerimizin tanıtımı için Türkiye genelinde sayılı kulüplerin aldığı bu görev bu sene Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından Çorum Belediyesi Spor Kulübü’ne verilmiştir. Ülkemizin ve ilimizin tanıtımı açısından belediyemiz halk oyunları topluluğu ile en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız” dedi.

Editör: Haber Merkezi