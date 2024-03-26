Aynı zamanda Milli Takım Antrenörü antrenörü olan Şevki Kavurat, Çorum’a gelirken Çankırı’da trafik kazası geçirdi. Kazada yaralanan Şevki Kavurat’ın genel sağlık durumu iyi olurken, kızı Sıla ağır yaralanmış ve Çankırı Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi altına alınmıştı. Kazada yaralanan İmdat Günel de ameliyat için Ankara’ya sevk edilmişti.

Sıla Kavurat’ın yoğun bakımda 3 gün süren tedavisi sonuç vermezken, genç tekvandocu hayatını kaybetti. Sıla’nın vefatı tekvando ve spor dünyasında büyük üzüntüye neden oldu.

ÇORUM HABER genç yaşta hayatını kaybeden Sıla Kavurat’a Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.