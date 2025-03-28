İhalesi 31 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilen projenin inşaat çalışmalarına geçtiğimiz ay Kırıkkale’ye bağlı Delice ilçesinde başlanmıştı. Projenin Sungurlu etabı içinde yüklenici firma Yapı Merkezi İnşaat – YSE Yapı Konsorsiyumu çalışmalara başlayarak ilçeden geçecek güzergaha (Çorum yolu kenarına) tabelasını dikti.

120 km uzunluğundaki Kırıkkale (Delice) – Sungurlu- Çorum Demiryolu Projesinde 7 adet tünel, 3 adet aç-kapa tünel, 26 adet köprü-viyadük, 12 adet üst geçit, 72 alt geçit, 185 menfez, 3 adet istasyon ve 3 adet sayding yapılması planlanıyor.

Proje kapsamında Delice saydingi, Sungurlu OSB saydingi, Sungurlu istasyonu, Alacahöyük saydingi, Çorum OSB yük istasyonu ve Çorum yolcu istasyonu yapılacak. Delice-Sungurlu-Çorum hızlı tren projesinin 2030 yılında tamamlanması hedefleniyor.

Editör: Haber Merkezi