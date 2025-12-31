Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi ile birlikte kar yağışı kent merkezi ile yüksek kesimlerde etkili oldu.

Çorum Belediyesine bağlı ekipler, kent merkezinde ana arterlerde kar temizleme çalışmalarını sürdürürken, Karayolları Şube Müdürlüğü ekipleri ise Samsun-Ankara kara yolunu ulaşıma açık tutmak için sabah saatlerine kadar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Jandarma ve polis ekipleri de ulaşımda aksama yaşanmaması için devriye faaliyetlerini aralıksız sürdürdü.

Öte yandan kar yağışı nedeni ile kent merkezin beyaz örtüye bürünürken kartpostallık görüntüler oluştu.