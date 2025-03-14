Son Dakika... AK Parti Çorum Milletvekili ve Adalet Komisyonu Üyesi Av. Oğuzhan Kaya, Çorum ve ilçelerine 24 uzman, 3 pratisyen doktor ile 3 eczacı olmak üzere toplam 30 sağlık görevlisinin atandığını açıkladı.

Milletvekili Oğuzhan Kaya, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine Algoloji, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Deri ve Zührevi Hastalıkları, Endokrinoloj ve Metabolizma Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Kalp ve Damar Cerrahisi, Yoğun Bakım Ünitesi Doktoru, Pratisyen hekim ile Eczacı atamasının yapıldığını yine Çorum Göğüs Hastalıkları Hastanesine Göğüs hastalıkları Uzmanı ile Çorum İl Sağlık Müdürlüğüne Eczacı atamasının yapıldığını ifade etti. Çorum Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesine de 1 tabibin atandığını kaydeden Milletvekili Kaya, Alaca Devlet Hastanesine 1 Diş hekiminin ve Tıbbı Biyokimyacının atandığını dile getirerek; “İskilip Devlet Hastanesine 1 Biyokimyacı, 1 Diş Tabibi, Kargı Ahmet Hamdi Akpınar Devlet Hastanesine 1 Diş Tabibi, Mecitözü Devlet Hastanesine 1 Pratisyen ve 1 Diş Tabibi, Osmancık Devlet Hastanesine 1 Tıbbi Biyokimya doktoru ile 1 Diş Hekimi ve Sungurlu Devlet Hastanesine ise, 1 Diş Tabip ile 1 Tıbbi Biyokimyacı atanmıştır” dedi.

“ÇORUM’DA DOKTOR AÇIĞI BIRAKMAYACAĞIZ”

Milletvekili Kaya: ‘’Sağlık sektöründe Çorum’u Bölgenin parlayan yıldızı yapmaya karalıyız. Hemşehrilerimize doktor sıkıntısı çektirip başka illere göndertmeyeceğiz. Bu atamaların gerçekleşmesinde Sağlık Bakanımız Sayın Kemal Memişoğlu’na ve her zaman Çorum’a ve Çorumlu hemşehrilerimize desteklerini esirgemeyen Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederiz’’ dedi.