ATIL ARAZİLER KİRAYA VERİLECEK

Bakanlık, son yıllarda detaylarını açıkladığı ve işlenmeyen tarım arazilerinin üçüncü kişilere kiralanmasını öngören düzenlemeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bu uygulama ile tarımsal çeşitliliğin artırılması amaçlanıyor. Üst üste iki yıl ekilmeyen tarım arazileri, tapu sahiplerinin izni olmadan başkalarına kiraya verilebilecek.

KİRALAMA SÜRECİ VE KOŞULLAR

İki tarım sezonu boyunca ekim yapılmayan araziler, bakanlık ekipleri tarafından tespit edilecek. Belirlenen araziler, arazinin vasfına ve kiracının tarımsal üretimde kullanma şartına bağlı olarak sezonluk kiraya verilecek. Arazi tespiti, il veya ilçe tarım ve orman müdürlükleri bünyesindeki komisyonlar tarafından yapılacak. Kadastro parsel verileri, uydu görüntüleri ve diğer kamu kurumlarından elde edilen bilgilerle birlikte yerinde gerçekleştirilecek kontrollerle işlenmeyen tarım arazileri belirlenecek.

HAKLARINI KAYBEDECEKLER



İki yıl ve daha uzun sürelerde arazisinde ekim yapmayan tapu sahipleri, arazilerinin kiralanmaması için bakanlığa başvuru yaparak taahhüt vermek zorunda. Başvuru yapmayan ve şartları sağlayan araziler, il ve ilçe müdürlükleri tarafından ilan edilecek. Dikili ve örtü altı tarım arazileri kiralama kapsamına alınmayacak.

1 EYLÜL 2025’TE AÇIKLANACAK



İki yıl üst üste işlenmeyen arazilere ilişkin ilk listenin 1 Eylül 2025'te duyurulması ve ilk kiralamanın 16 Ekim 2025'te yapılması planlanıyor. Kira bedeli, komisyon tarafından belirlenen rayiç bedelden düşük olamayacak. Kiralanacak tarım arazisi ile benzer özellikte ve aynı yerleşim yerinde bulunan en az üç kiralanmış tarım arazisi tespit edilerek emsal olarak kullanılacak.