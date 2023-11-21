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2019 seçimlerinden önce söz verdiği projelerin neredeyse tamamını 5 yıllık döneme sığdırmayı başaran Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, yeni dönemde de Çorum’un geleceğini şekillendirecek projelere imza atmaya hazırlanıyor.

Dolu dolu geçen yaklaşık 5 yılı başarıyla geride bıraktıklarını belirten Başkan Aşgın, “Göreve geldiğimiz günden bu güne, yatırım ve projelerle dolu 5 yılı geride bırakıyoruz. Bilgi, birikim ve tecrübelerimizle hazırlığını yaptığımız yeni dönemimizde de Çorum’umuzu dev projelerle buluşturacak, Çorum Yüzyılını birlikte inşa edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde durmadan, yorulmadan Çorum için gece-gündüz aşkla çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.



“YAPACAK DAHA ÇOK İŞİMİZ VAR”

Göreve geldikleri günden beri hizmete sundukları projeleri büyük bir aşkla hayata geçirdiklerini söyleyen Başkan Aşgın, Tarihi Çorum Meydanı, Çorum Kalesi’nin restorasyonu ve Yeni Şehir Projesi gibi birçok çalışmanın devam ettiğini dile getirdi. Başkan Aşgın “Aşkla çalışmak, sadece Hakkın rızasını, halkı duasını hedefe koyarak çalışmaktır. Biz Aşkla çalışmaya, şehrimizi ilmek ilmek dokumaya, bu eserlerin çok daha fazlasını yapmaya, bu şehri tarihi kimliği ile ayağa kaldırmaya inşallah devam edeceğiz. Yapacak daha çok işimiz var, durmak yok aşkla yola devam.” diye konuştu.