Kaza, Kırıkkale-Çorum D200 karayolu üzerinde gece yarısı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Tokat'a seyir halinde olan S.K. idaresindeki 06 FBK 690 plakalı alkol yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Alkol ürünleri ise yola saçıldı. Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, araçta maddi hasar meydana geldi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Trafik ekiplerince yol güvenliği sağlanarak araç trafiği alternatif yoldan yönlendirildi. İtfaiye ekipleri tarafından da TIR’ın yanma riskine karşı tedbir alındı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Muhabir: İHA AJANS