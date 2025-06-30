Kaza, Kırıkkale-Çorum D200 karayolu üzerinde gece yarısı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Tokat'a seyir halinde olan S.K. idaresindeki 06 FBK 690 plakalı alkol yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Alkol ürünleri ise yola saçıldı. Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, araçta maddi hasar meydana geldi.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Trafik ekiplerince yol güvenliği sağlanarak araç trafiği alternatif yoldan yönlendirildi. İtfaiye ekipleri tarafından da TIR’ın yanma riskine karşı tedbir alındı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Asfalt silindiri yola devrildi faciadan dönüldü
Asfalt silindiri yola devrildi faciadan dönüldü
İçeriği Görüntüle

Dbe81790 964C 4A43 B9Ce C77D813Ea161F57Fde01 De65 4953 95D0 6Fc80Ee64Ed6

Muhabir: İHA AJANS