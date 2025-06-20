Çevreyolu Bulvarı Yeni İskilip Köprülü Kavşağı köprü altında çekici ile taşınan asfalt silindiri çekicinin üzerinde yola devrildi.

Kaza sırasında çekicinin arkasında ya da yanında başka bir aracın bulunmaması olası bir kazayı önlerken, yol trafiğe kapandı.

Kazanın ardından olay yerine gelen polis ekiplerinin güvenlik tedbirleri doğrultusunda silindir çekici ile düzeltilerek olay yerinden kaldırıldı.

Olayı gören diğer sürücüler iş makinesinin sabitlenmeden çekici üzerinde insan hayatını tehdit ederek taşınıyor olmasına tepki gösterdi.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK