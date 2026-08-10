Bunlar da ilginizi çekebilir

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen Güngör'ün cenazesi, otopsi işlemleri için Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kuyumcusaray köyünde bir düğüne gitmek üzere dün evinden çıkan ve geri dönmeyen Fevzi Güngör (60) için ailesi 112'den yardım istedi.

Çorum'da ailesinin kayıp başvurusu yaptığı kişi, otomobiliyle kaza yapmış halde ölü bulundu.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.corumhaber.net dışındaki bir siteye yönlendiriyor.